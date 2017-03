300 tysięcy darowizn wygenerowanych za pośrednictwem serwisu FaniMani.pl

Serwis FaniMani.pl daje możliwość zbierania darowizn przy okazji zakupów w ponad 800 sklepach internetowych. Wśród zbierających w ten sposób organizacji znajdują się fundacje, stowarzyszenia, harcerze, klasy szkolne, drużyny sportowe i inne inicjatywy społeczne. Już 2892 organizacje zbierają z FaniMani.pl. Każda z nich otrzymuje dzięki temu średnio 2,5% wartości zakupów. FaniMani.pl to pierwszy i jedyny tego typu serwis w Polsce.

Pomaganie wybranej przez siebie organizacji na FaniMani.pl jest proste i nic nie kosztuje - wystarczy przejść przez stronę FaniMani.pl i zrobić zakupy tak jak zwykle a część wartości zamówienia trafi do wybranej organizacji. Kupujący płaci za zakupy tyle co zawsze a przy okazji może pomóc wybranej inicjatywie społecznej.

Aby użytkownik nie musiał za każdym razem pamiętać o wejściu na stronę FaniMani.pl, przygotowano specjalną Przypominajkę - rozszerzenie do przeglądarki, które wyświetla komunikat w formie paska informującego o możliwości wsparcia wybranej wcześniej organizacji. Działając w ten sposób Przypominajka dba o to, żeby nie zapomnieć o darowiźnie podczas zakupów w internecie. Zarówno użytkownicy, jak i organizacje mogą zapraszać znajomych do wspierania przy okazji zakupów korzystając w tym celu z bezpłatnych materiałów promocyjnych przygotowanych przez FaniMani.pl.

