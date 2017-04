dobrezakupy na FaniMani po 1 kwartale 2017

FaniMani.pl to pierwszy serwis w Polsce umożliwiający pomaganie wybranym organizacjom pozarządowym i szkołom przy okazji zakupów w Internecie. Zakupy robi się w tak jak zwykle, a do wybranej przez użytkownika organizacji trafia kilka procent wartości transakcji. Za zakupy płaci się tyle,co zawsze – darowizna pochodzi z budżetu marketingowego danego sklepu. Użytkownicy FaniMani.pl mają również dostęp do setek promocji i kodów rabatowych przygotowanych przez partnerów serwisu.

Dziękujemy wszystkim za to, że jesteście z nami i wprowadzacie w życie ideę DOBRYCH zakupów. Bez Was nie byłoby to możliwe!

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zobacz jak to działa i jakie to proste.