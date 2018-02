Innowacyjne widgety od FaniMani

FaniMani oferuje zarejestrowanym w serwisie organizacjom społecznym trzy innowacyjne widgety, przeznaczone do zainstalowania na stronach internetowych organizacji. Można je w prosty sposób zainstalować i skonfigurować.

Widget FaniMani.pl umożliwia osobom odwiedzającym stronę internetową przejście do profilu organizacji na FaniMani i rozpoczęcie wspierania jej przy okazji zakupów online.

Użytkownicy serwisu FaniMani mogą pomagać wybranej przez siebie organizacji przy okazji zakupów w internecie, płacąc za nie tyle co zawsze i robiąc je tak, jak zawsze. Dzięki temu część wartości zakupów wspiera organizacje społeczne.

Za pomocą widgetu FaniPay organizacje mogą przyjmować darowizny bezpośrednio na swojej stronie internetowej za pomocą szybkich płatności oraz płatności kartą. FaniPay to bezpieczne płatności online stworzona specjalnie dla polskich organizacji społecznych.

Na początku lutego FaniMani udostępniło kolejne narzędzie - “Widget 1%” podatku. Umożliwia on użytkownikom strony organizacji podarowanie tej organizacji 1 procenta podatku, a następnie wsparcie organizacji darowizną. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie, które umożliwia zebranie większych kwot 1% podatku poprzez zachęcenie sympatyków organizacji do łatwego rozliczenia PIT-a. Tak jak inne rozwiązania FaniMani, widget 1%, został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami w projektowaniu skutecznych narzędzi internetowych. Można go w 5 minut zainstalować na stronie organizacji i zachęcać jej użytkowników do przekazania 1% podatku. Widget można w prosty sposób skonfigurować wybierając tło a, koloru i formę oraz wpisując treść widoczną dla odwiedzającego stronę.

Jak zebrać więcej niż 1% podatku?

“Widget 1%” pozwala zebrać więcej niż 1% podatku poprzez zachęcanie osób odwiedzających stronę do rozliczenia PIT-a i wsparcia tej organizacji swoim 1%. Następnie wypełniają one PIT roczny w systemie PITax.pl z polem KRS domyślnie zawierającym KRS organizacji, którą postanowiły wesprzeć. Jest to zachęta do przekazania 1% podatku na rzecz konkretnej OPP. System PITax.pl daje ponadto możliwość podzielenia się zwrotem podatku na rzecz wybranej organizacji bezpośrednio w procesie składania deklaracji PIT. Organizacje mogą też otrzymać wsparcie w postaci dodatkowej darowizny, przekazywanej przez użytkownika systemu za pomocą szybkich płatności FaniPay. Dodatkowe darowizny trafiają na konto organizacji po wypełnieniu deklaracji PIT przez podatnika — na wiele miesięcy przed wynikami zbiórki 1%. Jest to unikatowe rozwiązanie dostępne tylko w systemie PITax.pl we współpracy z FaniMani oraz z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych. IWOP wspiera OPP w sprawnym zbieraniu dużego 1%.

System rozliczania PIT-ów online daje możliwość ustawienia do 100 000 celów szczegółowych bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Rozbudowane raporty prognozujące zbiórkę 1% śledzą efektywność kampanii i analizują przychód (np. pod kątem celów szczegółowych). Informacje uzyskane za pomocą raportów pozwalają na profesjonalne kierowanie zbiórką 1% oraz są źródłem informacji o tym, kto i w jakim stopniu jest zainteresowany wspieraniem organizacji.

Innowacyjne rozwiązanie od PITax.pl, IWOP i FaniMani

FaniMani we współpracy z IWOP i PITax.pl pryzgotowało innowacyjne rozwiązanie pozwalające organizacjom zbierać środki przy okazji rozliczania przez podatników PIT-ów rocznych. Dzięki rozwiązaniom PITax.pl i FaniMani oraz zaangażowaniu IWOP każda, nawet najmniejsza organizacja pożytku publicznego może w prosty sposób przeprowadzić profesjonalną i skuteczną zbiórkę 1% podatku.

Internetowy katalog OPP w systemie PITax.pl daje użytkownikowi możliwość wyboru organizacji, do której trafi 1% jego podatku. Podatnik otrzymuje propzycje organizacji, które biorą udział w projekcie PITax.pl dla OPP. Są one prezentowane w losowej kolejności, co daje wszystkim uczestniczącym w projekcie organizacjom równe szanse otrzymania 1%.

Użytkownik przechodzący do programu PITax z “Widgetu 1% Podatku” zainstalowanego na stronie internetowej organizacji wypełnia PIT z domyślnie zapisanym numerem KRS organizacji, którą postanowił wesprzeć. Otrzymuje on również zachętę do przekazania zwrotu podatku dla tej organizacji i do przekazania jej dodatkowej darowizny. PITax.pl jako jedyny oferuje tego rodzaju rozwiązanie. Umożliwia ono z jednej strony efektywne zbieranie 1% podatku przez organizacje pozarządowe, z drugiej zaś strony pozwala łatwo i szybko nie tylko wypełnić PIT, ale również wesprzeć wybraną przez użytkownika organizację.

Jak łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% podatku?

PITax.pl oferuje funkcjonalny i intuicyjny program do PIT-ów, który nie wymaga instalowania na komputerze dodatkowych wtyczek, aplikacji ani programów. System PITax.pl obsługuje wszystkie zeznania podatkowe PIT wraz z załącznikami. Program wskazuje wszystkie dostępne ulgi obniżające podatek, zachęca do przekazywania darowizn dla organizacji pozarządowych i dba o bezpieczeństwo prawne podatnika. Rozwiązania oferowane przez PITax.pl są dostępne bezpłatnie dla użytkowników.

System przechowuje kwoty przychodu niezbędne przy wysyłce zeznania podatkowego przez internet, dzięki czemu użytkownicy mogą składać zeznania online bez konieczności dostępu do dokumentów z poprzednich lat. Tylko w PITax rozliczenie podatku można rozpocząć na jednym urządzeniu, a skończyć na innym. System zapamięta dane użytkownika oraz KRS organizacji, która skierowała go do programu. Program (Online oraz dla Windows) automatycznie zapisuje na Koncie Podatnika dane organizacji, z którą użytkownik rozpoczął rozliczenie podatkowe i wskazuje jej numer KRS przy każdym kolejnym logowaniu, niezależnie od urządzenia, z którego korzysta.

PITax gwarantuje bezpieczeństwo danych poprzez fakt, że na żadnym urządzeniu nie są zapisywane jakiekolwiek dane z formularzy PIT (chyba, że użytkownik sam pobierze plik PDF). Jest to najlepsze zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem, włamaniami bądź dostępem do komputera niepowołanych osób.

Ponadto PITax oferuje interaktywną pomoc online na każdym etapie rozliczenia, umożliwia również kontakt z infolinią oraz poprzez e-mail.

Jakie narzędzia udostępnia FaniMani?

Fundacja FaniMani, prowadzi serwis FaniMani.pl. Daje on możliwość wspierania wybranej przez siebie organizacji przy okazji zakupów online. Użytkownik serwisu robi zakupy tak jak zawsze i płaci za nie tyle co zawsze a kilka procent wartości jego zakupów wspiera wybraną wcześniej organizacje społeczną. Organizacje zebrały w ten sposób już ponad 600 tysięcy złotych. Na FaniMani.pl można pomagać przy okazji zakupów w 1011 sklepach internetowych. Aby wesprzeć wybraną przez siebie organizacje podczas zakupów online wystarczy przejść przez stronę FaniMani.pl i zrobić zakupy tak jak zawsze a część wartości zamówienia trafi do wybranej wcześniej organizacji. Każda organizacja otrzymuje dzięki temu średnio 2,5% wartości zakupów. Już 4506 organizacji zbiera środki w serwisie FaniMani.pl. Znajdują się wśród nich fundacje, szkoły, kluby sportowe, drużyny harcerskie i wiele innych.

Zbiórki oferowane przez FaniMani pozwalają organizacjom zbierać środki na ściśle określony cel. Spośród innych tego rodzaju narzędzi wyróżnia je fakt, że darczyńca wchodząc na stronę danej zbiórki, widzi tylko tą jedną zbiórkę. Pozostałe zalety zbiórek na FaniMani to: możliwość wyraźnego sprecyzowania celu, określenie długości trwania akcji, możliwość dostosowania progów wpłat oraz formy podziękowania dla darczyńcy opcja promocji zbiórki przez wstawianie zdjęć czy filmów z serwisu YouTube.

Kolejnym narzędziem stworzonym przez FaniMani jest FaniPay. Jest to usługa bezpiecznych płatności online dedykowana polskim organizacjom społecznym. Dzięki niej fundacje i stowarzyszenia mogą zbierać środki na swoją działalność przez własne strony internetowe. Uproszczone procedury rejestracji sprawiają, że FaniPay jest łatwo dostępny i przyjazny użytkownikom. Ma on również bardzo niską prowizję, która wynosi tylko 1,49 proc. Organizacje mogą zainstalować na swoich stronach specjalny widget, który przypomina osobom odwiedzającym stronę danego NGO o możliwości wpłacenia darowizny oraz umożliwia jej szybkie przekazanie. Gotowy moduł płatności można uruchomić na stronie internetowej organizacji dosłownie w ciągu zaledwie kilku minut.

